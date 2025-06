Predsednik: Večeras očekujemo nasilje, neće biti dobar rezultat za blokadere - odbranićemo državu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom najava blokadera da će na Vidovdan podvući crtu - da za njih neće biti dobar rezultat i poručio da će država biti odbranjena, s obzirom na to da se očekuje nasilje od učesnika protesta oko 21 sat.

Vučić je rekao, odgovarajući na pitanje novinara u Palati Srbija šta će se dogoditi večeras posle 21 sat, da se između 20.45 i 21.45 može očekivati početak nasilja u Beogradu i poručio da je država spremna za to. "Biće nasilja. Oni ne mogu da izađu iz toga, ali ja verujem da već negde, pošto su to besmisleni govori, ko će da sluša Bodirogu, Kokanovića, onog Perišića nesrećnog, i tako dalje. Dakle, ko, niko, jer šta imate to da čujete, iz napisanih govora, pošto