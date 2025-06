Predsednik svih građana: Srbija je pobedila, biće još hapšenja

Predsednik Srbije obratio se javnosti nakon studentskog protesta „Vidimo se na Vidovdan“, održanog 28. juna u Beogradu.

–Kao što sam nagovestio, Srbija je pobedila i Srbiju ne možete da pobedite nasiljem. – rekao je predsednik Srbije o svojim građanima. Čestitao je policiji na profesionalizmu, i najavio da će biti još hapšenja. –Biće još uhapšenih, radi se na identifikaciji lica.- rekao je on. On je pozvao Tužilaštvo da, kako je rekao, radi svoj posao. –Došlo je vreme odgovornosti. Neću davati pomilovanja, nema abolicije za one koji su pravili nasilje. U tom nasilju nisu učestvovali