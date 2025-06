Blokiran Beograd, blokade širom Srbije

Na poziv studenata i zborova građana na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu sinoć su počele blokade saobraćaja.

Povod za okupljanje bila su hapšenja i kidnapovanja studenata od strane odmetnutog dela BIA i tužilaštva, nakon velikog jučerašnjeg protesta u Beogradu, na Vidovdan, a koja traju tokom celog dana. View this post on Instagram A post shared by Kreni-Promeni Zvezdara (@kreni_promeni_zvezdara) Protesti su se raširili po celoj Srbiji, od severa do juga. Nakon što je blokiran Zemun, krenulo je širenje blokada na Miljakovac, Autokomandu, Novi Beograd, Banovo brdo.