Pitam političke organizatore blokada - što šaljete tuđu decu iza rešetaka?

SEVILJA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je 26 osoba privredeno, a 136 legitimisano u vezi sa blokadama i istakao da je policija reagovala apslutno profesionalno, a političke organizatore blokada je upitao zašto oni to ne rade već šalju tuđu decu da završe iza rešetaka.

"Posebno bih pitao one političke organizatore, one koji gledaju da izvuku neku političku korist ili ćar od divljanja tih mladih ljudi a što vi to ne radite? Što vi to ne radite pa da vi završite iza rešetaka, nego šaljete tuđu decu da završe iza rešetaka? Neke klince koji neće biti vlast, nego mislite da bi trebalo vas da dovedu na vlast. Što ste toliko nemoralni? Nema ništa od toga", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Sevilji. Vučić je istakao da je