Policija privela čoveka koji je pokušao da probije blokadu kod novobeogradskih blokova (VIDEO)

Jedan građanin pokušao je večeras da probije blokadu građana novobeogradskih blokova, reagovali su članovi zborova koji su, kako kažu sprečili eskalaciju, kao i interventna jedinica.

Kako je javila reporterka N1, on je priveden i pretpostavlja se da je bio pod dejstvom alkohola. Odbornik u Skupštini opštine Novi Beograd Zdravko Janković rekao je da se čovek zabio pored jednog parkiranog automobila, počeo da psuje, pritrčali su ljudi i sprečili da situacija eskalira. Na policiji je, kaže, da utvrdi zašto je to uradio. Pritisak nakon protesta, sa svim scenama poput uletanja marica, je strašan i sve to ima uticaja na ljude, smatra Janković. Kako