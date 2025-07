U Nišu od danas besplatan gradski prevoz

Gradski prevoz u Nišu od danas je besplatan za sve stanovnike i posetioce tog grada.

Ta odluka usvojena je na Sednici skupštine grada Niša 11. juna, a uvođenje besplatnog prevoza moguće je zahvaljujući podršci države. Na toj sednici usvojena je i odluka da se roditeljima učenika osnovnih škola u Nišu iz budžeta Grada da po 20.000 dinara za udžbenike. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović izjavio je tada na konferenciji za medije da su to istorijski važne stvari za Grad Niš i da se to do sada nikada nije dogodilo. "Uvođenje besplatnog prevoza ne