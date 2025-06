Projekat za jednog čoveka ili za narod i državu

Za Vučića je najvažnije da svi objekti za Ekspo budu završeni do 1. decembra 2026. Do tada, ako se on bude pitao, neće biti ni prevremenih izbora. Za poreske obveznike mnogo je važnije koliko će ih izložba koštati, a ne znaju ni koliko je plaćen Jusein Bolt

Opsednut imidžom, predsednik redovno zemlju kandiduje za organizovanje globalnih događaja vrednih više milijardi dolara, sa ciljem da o sebi stvori sliku važnog igrača na međunarodnoj sceni. Raširena korupcija u Vladi, međutim, često dovodi do skandala. Najnoviji je vezan za Ekspo. Zbog korupcije, 11. juna smenjen je direktor državnog preduzeća za pripremu Ekspa, od 13. juna u kućnom je pritvoru i preti mu zatvorska kazna, uz konfiskaciju nelegalno stečene imovine