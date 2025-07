Blokade saobraćaja u Beogradu se nastavljaju: Kontejneri i građani na ulicama

Pojedini delovi Beograda i jutros su pod blokadama, koje su organizovali građani i studenti, što i dalje stvara probleme u saobraćaju.

Iako je tokom noći došlo do normalizacije saobraćaja na većini lokacija koje su juče bile blokirane, neke ključne tačke su i dalje neprohodne. Reporteri javljaju da je raskrsnica kod Pravnog fakulteta, kao i Ulica Kraljice Marije u blizini Mašinskog fakulteta, potpuno blokirana prevrnutim kontejnerima. To je dovelo do zastoja više autobuskih linija, uključujući linije 77 i 79, koje su preusmerene na izmenjenu trasu do raskrsnice u Cvijićevoj ulici. U Ulici Kraljice