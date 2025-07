Povratak u NBA: Hejs-Dejvis u Sansima, Feneru milion evra

Košarkaš Fenerbahčea Najdžel Hejs-Dejvis karijeru će nastaviti u NBA ligi, pošto je dogovorio detalje jednogodišnje saradnje sa Finiks Sansima.

Nakon što je osvojio trostruku krunu u Evropi sa Fenerbahčeom – titulu šampiona Evrolige 2025, nagradu za najkorisnijeg igrača fajnal-fora, kao i turski Kup i MVP priznanje tog takmičenja – Hejs-Dejvis se izborio za potpuno garantovani jednogodišnji ugovoru sa Sansima, tvrdi insajder ESPN Šems Čaranija. Fenerbahce’s Nigel Hayes-Davis – the 2025 Euroleague champion and finals MVP as well as Turkish Cup champion and MVP – has agreed to a fully guaranteed one-year