Pomeren meč Novaka Đokovića u 1. kolu Vimbldona: Evo kada će da izađe na teren!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započeće svoj meč prvog kola Vimbldona u utorak, a to neće biti onda kada je bilo i planirano, a to je oko 16 časova, jer se na "Centralni teren" prebacuju i Aleksander Zverev i Artur Rinderneš, čiji je meč prekinut u ponedeljak uveče zbog mraka.

Nemac i Francuz su odigrali dva tajbrejka, a rezultat je posle dva sata bitke 1:1. Pošto se program na Centralnom terenu odužio, a pravilo je da se u Londonu igra najkasnije do 23 sata, organizatori su prekinuli meč i on će se nastaviti u utorak. Zverev i Rinderneš su pomereni na Centralni teren i to kao drugi po redu, što znači da će nakon Barbore Krejčikove i Aleksandre Eale, na teren Nemac i Francuz, a tek onda i Novak Đoković protiv Aleksandera Milera.