Velika odluka na pomolu: Merc potvrdio da Nemačka razmatra da Kijevu pošalje najmoćnije oružje

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ne isključuje isporuku krstarećih raketa "Taurus" Ukrajini, kako je Kijev tražio.

- To jeste i ostaje opcija - rekao je Merc u intervjuu za nemačku televizijsku mrežu ARD. Međutim, dodao je on, sistem Taurus je "izuzetno komplikovan", a obuka za njega traje najmanje šest meseci, prenosi list Cajt. On je dodao da još nisu započete nikakve aktivnosti po pitanju obuke ukrajinskih vojnika. - Jedno je sigurno. Nemačka neće postati strana u ratu - naglasio je nemački kancelar. Iako je Nemačka jedan od glavnih zemalja koje vojno podržavaju Ukrajinu,