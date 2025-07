Nastavljene blokade širom Srbije uz incidente i privođenja, obeleženo osam meseci od tragedije u Novom Sadu

Blokade u gradovima širom zemlje, uprkos tropskim vrućinama, uz nekoliko incidenata, i obeležavanje osam meseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je nastradalo 16 ljudi.

To su bile neke od slika 1. jula u Srbiji, kada su studenti pozvali na masovnu obustavu rada do ispunjenja „tri zahteva oko kojih su se građani ujedinili“. Kao i prilikom ranijih sličnih poziva, do velikog štrajka nije došlo, ali su ljudi nastavili da se okupljaju na ulica, zaustavljajući saobraćaj, iako ih je policija u više navrata sklanjala. Više osoba je privedeno, među njima i muškarac koji je u Zemunu pokušao da probije blokadu, kao i jedan student Fizičkog