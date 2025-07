Šta donosi Trampov „veliki, lepi, zakon“

VAŠINGTON - Zakon o budžetu i imigraciji, koji je juče usvojen u američkom Senatu, a koji je predsednik SAD Donald Tramp nazvao ''velikim lepim zakonom", zadržao bi Trampove poreske olakšice iz 2017. godine, a dodao bi i nove, i poveća izdatke za imigracionu kontrolu i vojnu potrošnju, a uključuje i velika smanjenja u potrošnji za zdravstveno osiguranje, industriju čistih izvora energije, studentske kredite i pomoć u hrani.

Kako navodi Foks njuz, zakon predviđa trajno produžavanje Trampovih poreskih olakšica iz 2017. godine, koje bi sprečile povećanje poreza za 22 odsto za američke porodice, omogućava poreski odbitak na napojnice do 25.000 dolara i prekovremenih sati do 12.500 dolara za radnike sa srednjim i višim prihodima, a za penzionere starije od 65 godina uvodi se dodatni poreski odbitak od 6.000 dolara do 2028. godine. Zakonom se, takođe, povećava granica za poreske odbitke na