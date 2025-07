Netanjahu: Hamas neće opstati, oslobađanje talaca i završetak rata su i dalje mogući

Izraleski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je danas da borba protiv Hamasa i njegovo uništenje, kao i istovremeno oslobađanje talaca nisu u suprotnosti, odnosno da se ne mora odustati od borbe s Hamasom kako bi se taoci oslobodili.

- Kažem vam, Hamas neće opstati. Neće biti Hamastana. Nećemo se vratiti na to. S tim je gotovo. Oslobodićemo sve naše taoce - izjavio je Netanjahu tokom posete Aškelonu, piše Times of Izrael. On je sugestije da su ova dva cilja suprotna okarakterisao kao "glupost", navodeći da ciljevi idu zajedno, a da će Hamas biti eliminisan do kraja. Prema izveštaju kanala 13, Netanjahu je tokom sastanka o ratu u Gazi izjavio da Hamas neće ostati u Gazi osim "preko njega