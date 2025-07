Vučić: Za samo 48 sati otvorićemo novi auto-put, do Zlatibora za dva sata

Za samo 48 sati otvorićemo novi auto-put, na radost svih građana u našoj lepoj Srbiji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je govoreći za TV Pink, podsetio i da je juče otvorena nova fabrika u Čačku. ''Pojedoh se živ, izlude me ovo sa otvaranjem puta do Požege, svaki dan mi kažu 'biće sutra', očekivao sam da će biti sutra, ne znam da li će biti u subotu, nedelju, ali mora da bude do ponedeljka. Uvek neki papir fali ili neko nešto nije potpisao... Došlo neko vreme u kojem svako gleda kako da zaustavi državu'', rekao je Vučić juče u Čačku, gde je prisustvovao otvaranju fabrike