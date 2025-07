Tramp: Nove carine od 1. avgusta, stope do 70 odsto

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će njegova administracija početi da šalje zvanična obaveštenja trgovinskim partnerima o uvođenju novih carina, koje će stupiti na snagu 1. avgusta ove godine.

Kako je najavio, one će se kretati u rasponu od 10 do 70 odsto, u zavisnosti od zemlje i kategorije proizvoda. U obraćanju novinarima, Tramp je dodao da će najkasnije do 9. jula verovatno doneti sve odluke o carinama, prenosi Blumberg. Ovaj novi carinski režim je deo najavljenog plana iz aprila, koji je bio privremeno odložen za 90 dana kako bi se otvorio prostor za trgovinske pregovore. Međutim, taj rok ističe 9. jula, a američki predsednik je istakao da neće