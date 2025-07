Deonica auto-puta od Pakovraće do Požege biće otvoren za saobraćaj 6. jula

Deonica auto-puta od Pakovraće do Požege od 19,5 kilometara biće otvorena za saobraćaj u nedelju, 6. juna, do 12 sati, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Otvorićemo tu poslednju deonicu autoputa od Čačka do Požege kako bismo sačuvali živote ljudi i pokazali koliko želimo da se u Srbiji nastavi da gradi“, rekao je Vučić. Rekao je da je ta deonica bila jedna od najtežih za izgradnju i da su na njoj dva najduža tunela. U Srbiji je „trenutno u