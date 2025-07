BBC: Spektakularan povratak grupe Oejzis

Beta pre 1 sat

Grupa Oejzis (Oasis) je ućutkala skeptike prvim koncertom povratničke turneje u Kardifu, piše danas Bi-Bi-Si (BBC) na srpskom. Posle pauze duge 16 godina, izašli su na binu i zvučali sveže i preporođeno. Izveli su klasike poput Cigarettes and Alcohol, Live Forever i Slide Away – dok su se obožavatelji, njih 70.000, grlili i polivali pivom, navodi BBC.

Turneju su otvorili pesmom Hello, refrenom "dobro je ponovo biti ovde", a zatim su izveli Acquiesce – jednu od retkih pesama na kojoj zajedno pevaju i Noel i Lijam Galager (Liam Gallagher).

Stih "potrebni smo jedno drugom" je zvučao kao pomirenje pošto su braća zakopala ratne sekire posle višedecenijske svađe i ponovo se povezala s publikom.

Obožavatelji su uz masovnu euforiju pozdravili pesme poput Wonderwall i Don't Look Back In Anger, obe sa remek-dela (What's the Story) Morning Glory? iz 1995. godine – jednog od najprodavanijih britanskih albuma svih vremena.

Cele večeri nizale su se pesme koje su okupljeni horski pevali: Some Might Say, Supersonic, Whatever, Half The World Away, Rock 'n' Roll Star.

Tokom izvođenja pesme Live Forever – koji su posvetili Diogu Žoti (Diogo Jota), fudbaleru Liverpula koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći – publika je čak otpevala i Noelovu gitarsku solažu.

Frontmen je i sam zvučao moćno, stavljajući tačku na ranije probleme sa glasom koji su ga pratili na prethodnim turnejama zbog Hašimotove bolesti, autoimunog poremećaja koji može uticati na glas.

Kao što obožavatelji već znaju, grupa Oejzis nikada nije bila posebno dinamična na bini.

Iako su izašli držeći se za ruke, nije bilo mnogo drugih znakova bliskosti između braće, koja se nisu obraćala jedan drugom tokom dva i po sata dugog koncerta.

Ali sama činjenica da su zajedno pevali, posle svih neprijateljstava i burne prošlosti, bila je veoma emotivna.

"Hvala vam što nas trpite sve ove godine. Naporni smo, znam", rekao je Lijam pred poslednju pesmu večeri, Champagne Supernova.

Kada su napuštali binu, Galagerovi su se kratko zagrlili, piše BBC.

