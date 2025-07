Otvaranje deonice auto-puta do Požege: Vučić poručio onima koji upozoravaju na bezbednost da „mrze svoju zemlju“

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi novu deonicu auto-puta „Miloš Veliki“ od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, koja se danas svečano otvara sa dva najduža drumska tunela u Srbiji – Laz i Munjino brdo, prenosi RTS.

Predsednik je poručio da je nova deonica auto-puta E-763 „Miloš Veliki“ od Pakovraće do Požege potpuno bezbedna za korišćenje i najavio da će taj deo auto-puta moći besplatno da se koristi do 15. jula. Predsednik Vučić je izjavio da je ponosan jer je završena, kako je naveo, najteža deonica auto-puta u Srbiji ikada, uprkos spoticanjima spolja i iznutra i naveo da su danas započeti zvanični pregovori za komercijalni ugovor za izgradnju puta do Duge Poljane. Vučić je