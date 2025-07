Tramp "veoma nezadovoljan" razgovorom sa Putinom o Ukrajini

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "veoma nezadovoljan" telefonskim razgovorom koji je prethodnog dana imao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i koji nije doveo do napretka ka okončanju rata u Ukrajini. "Veoma je teška situacija.

Rekao sam vam da sam veoma nezadovoljan razgovorom sa predsednikom Putinom. On želi da ide do kraja, da nastavi da ubija ljude, to nije dobro", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One". On je nagovestio da bi mogao da bude spreman da pooštri sankcije protiv Rusije, nakon što ih je izbegavao poslednjih šest meseci pokušavajući da ubedi Putina da okonča rat. "Mnogo pričamo o sankcijama", rekao je Tramp povodom razgovora sa Putinom, dodajući