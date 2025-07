Vremenska prognoza za Srbiju: Vedro i ugodnije sa lokalnim olujama, sutra toplije i veoma toplo

Naslovi.ai pre 23 minuta

Danas vedro i ugodnije, sutra toplije sa temperaturama do 39 stepeni, lokalne oluje na jugozapadu i najava osveženja od utorka.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, na istoku i jugu veoma toplo sa temperaturama do 38 stepeni, dok se na severu i zapadu očekuje ugodnije vreme sa maksimalnim temperaturama do 32°C. Lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na jugozapadu i u brdsko-planinskim predelima. Telegraf RTS RTV Telegraf

Vetrovito će biti uglavnom slab i umeren severozapadni vetar, a na istoku i jugu ponegde i jak severozapadni vetar. Jutarnje temperature kreću se od 13 do 22 stepena, dok dnevne variraju od 30 do 38 stepeni, u nekim mestima i do 40 stepeni tokom vikenda. Alo Danas Nedeljnik

Sutra će vreme biti sunčano i veoma toplo, sa mogućom kratkotrajnom kišom u brdsko-planinskim predelima, a vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, a posle podne zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 34 do 39 stepeni, najtoplije na jugu Srbije. Novi magazin RTS

U Novom Sadu će u nedelju biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu umerenu oblačnost kasnije posle podne. Najniža temperatura biće 19, a najviša dnevna oko 36 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, a posle podne jugozapadni i zapadni. Od ponedeljka su mogući pljuskovi, a pad temperature dolazi u utorak. Radio 021

Danas je na jugozapadu Srbije formirana jaka grmljavinska oluja sa obilnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnim gradom, naročito u području Golije, koja će se tokom dana širiti preko doline Ibra. Telegraf Mondo

Toplotni talas traje do početka naredne nedelje, a pravo osveženje i pad temperature očekuju se od utorka, 8. jula, kada će hladni front doneti izraženije padavine i smanjenje temperature. Telegraf Blic Nova