Vučević: Sudije koje puštaju "kontejner teroriste" treba da se vrate na fakultet

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kritikovao je danas sudije koje, kakao je naveo, puštaju "kontejner teroriste" i poručio im da treba da se vrate na fakultet. "Vidim da sve ovo što policija privede, ove kontejner teroriste, sudije puštaju.

Hoćete da kažete da je normalno da neko prevrće kontejnere i remeti javni red i mir i što onemogućava ljude da se kreću, da to nije krivično delo. Onda treba da se vratite na Pravni fakultet i krenete ponovo od prve godine, od Uvoda u pravo. Pravite nas naivnim i smešnima", rekao je Miloš Vučević novinarima u Bratuncu. On je poručio da "kontejner revolucija" i blokada raskrsnica neće dovesti do političke promene, neće unervoziti Vučića, niti će on dati izbore zbog