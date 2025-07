„Vučićevim tempom auto-put do Crne Gore biće gotov za 30 godina“

U strahu od pobunjenih građana danas je Aleksandar Vučić tajno, uz prisustvo kineskog ambasadora, otvorio deonicu auto-puta Miloš Veliki od Preljine do Požege, dugu svega 19,5 kilometara, a radovi na ovoj deonici zvanično su započeti još u maju 2019. godine.

Šest godina za manje od 20 kilometara auto-puta — to su činjenice, navodi u svom saopštenju Stranka slobode ni pravde. Saopštenje prenosimo u celosti: Ako se ovom dinamikom nastavi, ostatak trase do granice sa Crnom Gorom, koji iznosi oko 110 kilometara, mogao bi biti završen za još tri decenije. Srbija će tada možda imati auto-put do Boljara — ali neće imati ljude koji pamte kada su radovi počeli. Uporedimo to sa Hrvatskom, koja je još pre 20 godina završila oko