Vera, rok i ekstremno desno: Koncert Tompsona pred stotinama hiljada u Zagrebu

Reuters Tompson na koncertu u Zagrebu 5. jula

Bogorodica i krst lebdeli su nad stotinama hiljada ljudi u subotu na koncertu ekstremno desnog pevača Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu.

Publika mahom u crnom, među njima i ljudi sa spornim natpisom „Za dom spremni" iz vremena ustaške Nezavisne Države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, preplavila je glavni grad i popunila Hipodrom 5. jula.

Videle su se i zastave na kojima je šahovnica sa prvim belim poljem, takođe simbol NDH.

„Sve smo to očekivali i sve je to za normalne ljude problem. Uzvik 'Za dom spremni' je jedino i isključivo ustaški pozdrav, to je bio i 1941, a i 1991. godine.

„Nažalost, u Hrvatskoj se dogodilo to da je uzvik 'Za dom spremni' na neki način normalizovan kao pozdrav iz rata devedesetih godina i većina to uzima kao olakšavajuću okolnost”, kaže Hrvoje Klasić, istoričar iz Hrvatske, za BBC na srpskom.

Procena broja ljudi na rok koncertu kreće se od 350.000 do pola miliona, koliko je objavio organizator, ali to je svakako najveći skup domaćeg muzičara u istoriji Hrvatske, ocenjuje Ilko Čulić, muzički kritičar.

„Od deset najvećih koncerata domaćih muzičara, njegovih je osam. Samo je još Mišo Kovač punio stadion.

„Na toj lokaciji su Rolingstonsi imali 80.000 ljudi pre više od dvadeset godina, što je bio najveći koncert na Hipodromu i u Zagrebu”, kaže Čulić za BBC na srpskom.

EPA Atmosfera pred koncert

EPA Publika na koncertu Marka Perkovića Tompsona razvila je zastavu na kojoj je šahovnica sa prvim belim poljem, takođe simbol NDH

Kako je protekao koncert?

Koncert je počeo vatrometima i pirotehnikom, a Tompson je publiku pozdravio rečima: „Hvaljen Isus i Marija", prenosi Dnevnik.hr.

Zahvalio se posetiocima što su „došli u tolikom broju".

Među njima su bili i Gordan Jandroković, predsednik hrvatskog Sabora, Ivan Anušić, ministar odbrane, Zdravko Marić, bivši ministar finansija, kao i Ivan Penava, predsednik Domovinskog pokreta.

Prethodno je generalnoj probi prisustvovao i Andrej Plenković, hrvatski premijer.

Koncert je obeležila molitva biskupa pred publikom, ali i dronovi koji su na nebu iznad Hipodroma oblikovali Gospu, odnosno Bogorodicu, a potom anđele i krst.

„Tompson poziva ljude da se vrate tradiciji i vjeri i ja to prije svega doživljavam kao vjersko okupljanje, a ne koncert, jer ima jako puno hrišćanskih elemenata”, ocenjuje Čulić.

Reuters

Na kraju se čula pesma Oluja, a pre nje je pušten govor bivšeg predsednika Franje Tuđmana održan posle ove policijsko-vojne operacije hrvatskih snaga, kada je tadašnja vlast preuzela kontrolu nad celim prostorom Hrvatske.

Tokom akcije je domove napustilo više od 200.000 ljudi, mahom srpske zajednice sa pobunjenog područja takozvane Republike Srpske Krajine.

Dronovi su potom kreirali natpis „Oluja 95”.

Tompson je tokom izvedbe te pesme nosio i majicu sa istim natpisom.

Pojavio se i sa brojem 03941158, koji je posveta hrvatskom ekstremnom desničaru Zvonku Bušiću, osuđenom zbog otmice aviona 1970-ih na više od 30 godina zatvora.

Usledila je i kontroverzna pesma Bojne Čavoglave koja je otvorena uz poklik „Za dom", a publika odgovorila „spremni".

Koncert je završen kako je i počeo – vatrometom, a Tompson je rekao mlađoj publici da je „ponosan na njih”.

Reuters

Policija je posle koncerta objavila da je privedeno više od 100 ljudi zbog posedovanja pirotehničkih sredstava i nekolicina zbog narušavanja javnog reda i mira.

A ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović je izjavio da „svedočimo istorijskom događaju".

Na osnovu brojnih razgovora, istoričar Klasić ocenjuje da ljudi generalno „u pjesmama ne vide ono što Tompson vidi".

„On ima veoma jasnu ideološku agendu, ali mislim da veliki dio njegovih slušalaca ne prati tu agendu, što ne znači da nema onih koji je prate.

„Njih privlači taj patetični oblik patriotizma, spominjanje crkve, naroda, pozivanje na nekakvu prošlost koja je vezana za Domovinski rat", kaže Klasić.

„Veliki dio ljudi ne vidi poveznicu sa NDH, kao što, na primer, studenti koji nose majice sa likom Draže Mihailovića nisam siguran da bi bili velike pristalice četničkog pokreta, ali to naravno ni jedne ni druge ne abolira", kaže Klasić.

Draža Mihailović je bio vođa četnika u Drugom svetskom ratu, a 1946. je osuđen na smrt zbog izdaje i saradnje sa nacističkom Nemačkom.

Sud u Beogradu rehabilitovao ga je 2015. godine, uz obrazloženje da nije imao fer suđenje. Sud se nije bavio ratnim zločinima.

Reakcije iz Beograda

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, izjavio je da je to „koncert podrške neonacističkim vrednostima, ustaškim vrednostima”.

Ministarstvo spoljnih poslova je preporučilo državljanima Srbije da ne putuju u Zagreb zbog Tompsonovog koncerta.

„Boravak u Zagrebu u tom periodu može biti bezbednosno rizičan za građane Republike Srbije”, naveli su u saopštenju, prenosi Danas.

Prethodnih dana isto upozorenje izdalo je Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske, savetujući ljude da ne putuju u Srbiju, ali zbog aktuelnih protesta, blokada i zadržavanja hrvatskih državljana.

Ko je Marko Perković Tompson?

Marko Perković Tompson rođen je 1969. godine u mestu Čavoglave u Dalmaciji.

Kada je Hrvatska proglasila nezavisnost 1991. godine, Perković je bio deo Zbora narodne garde i zadužio američku automatsku pušku Tompson, po kojoj je i dobio nadimak.

Tokom rata je otpevao i pesmu Bojna Čavoglave koja počinje uz poklik „Za dom spremni”.

Zahvaljujući njoj je stekao popularnost, a ona nezvanično važi i za himnu hrvatskih vojnika.

Tokom devedesetih nastavio je da snima pesme sa nacionalističkim tekstovima.

Tompsonu su više puta zabranjivani koncerti u Evropi.

EPA Tompsonu popularnost kontinuirano raste već 30 godina

„On je u usponu od 1996. godine, povezao je nekoliko uloga, koje neosporno dobro igra – nastupa i kao etno biznismen, i domoljub i veliki vjernik, i kao kriptoustaški aktivista, što je atraktivno za medije, ali to nije toliko izraženo na nastupima”, kaže Čulić.

Stranka Možemo, koja je na vlasti u Zagrebu, u nedelju je osudila ikonografiju na koncertu i uzvike „Za dom spremni".

„Hrvatska je nastala na tekovinama antifašističke borbe.

„Antifašizam je odgovornost svakoga od nas da se suprotstavimo normalizaciji mržnje, revizionizmu i pokušajima relativizacije ustaških zločina", naveli su u objavi na društvenim mrežama.

Pozvali državne institucije i Ministarstvo unutrašnjih poslova da sankcionišu sve koji su pevali ustaške pesme i isticali ustaške simbole.

Kritiku na održavanje koncerta uputila je i Katarina Peović, predsednica vanparlamentarne levičarske Radničke fronte.

Ona se zapitala da li Tompson promoviše nacionalnu, versku i rasnu netrpeljivost, a za neke pesme je navela da „slave ustaše i negiraju antifašističku borbu".

Na pitanje da li ovo pokazuje zaokret Hrvatske udesno, Klasić odgovara da ne.

„Kad bi tako bilo, ekstremna desnica bi vladala Hrvatskom, ali to se uporno ne događa”, objašnjava Klasić.

Podseća da su na poslednjim izborima u Zagrebu, gde je kupljen najveći broj karata za koncert, pobedile stranke levice.

„Čini mi se da mlade generacije ne gledaju na prošlost onako isključivo kao što mi, generacija X, gledamo. Kod nas ako je nešto crno, onda je crno, ako je bijelo, onda je bijelo, a kod njih to sve može.

„Zato student u Srbiji može sa kokardom i šubarom da se bori za demokratiju i pjeva četničke pjesme, kao što i mladi ovdje mogu glasati za SDP i lijeve stranke, a otići na koncert Tompsona”, zaključuje Klasić.

