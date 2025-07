Deonica auto-puta Pakovraća - Požega otvorena za saobraćaj

Nova deonica auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, otvorena je danas za saobraćaj.

Kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prva vozila su krenula poslednjom deonicom auto-puta do Požege oko 12 časova. Putarina na novoj deonici od Pakovraće do Požege neće se naplaćivati do 15. jula. Kako javlja reporter Tanjuga sa lica mesta, meštani ovog kraja i drugi putnici bili su nestrpljivi da se otvori za saobraćaj ova deonica auto-puta "Miloš Veliki", koja se gradila od maja 2019. godine. Već u 11 časova su oko kružnog toka koji povezuje