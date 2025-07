Nestabilno vreme u Srbiji: Očekuju se pljuskovi, grmljavina i pad temperature

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za danas dva prodora vlažnog i nestabilnog vazduha koji će doneti pljuskove, grmljavinu i promene temperature širom Srbije.

Prvi talas stiže tokom jutra i pre podneva na severozapad Vojvodine, a do sredine dana proširiće se na celu pokrajinu, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, krećući se ka istoku. Mestimično se očekuju izraženiji pljuskovi uz pojavu grada, a umeren do jak južni i jugozapadni vetar tokom dana će skrenuti na severozapadni, sa udari olujne jačine u oblastima jakih padavina. Dnevne temperature će se kretati od 26 stepeni Celzijusa na severozapadu Vojvodine do čak 39