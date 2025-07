Nikola Jokić odbio novi ugovor: Denver Nagetsima je rekao ne, čeka bolju priliku

Nikola Jokić je odbio da ovog leta potpiše novi ugovor sa Denver Nagetsima.

Kako javljaju mediji iz Denvera Nikola Jokić neće produžiti ugovor sa svojim timom ovog leta. Iako je imao opciju da potpiše novi trogodišnji ugovor on je to odbio i "Denver post" navodi da do sledećeg leta trostruki MVP NBA lige neće pregovarati ni sa kim. Jokić je potpisao supermaksimalni ugovor koji mu važi do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju prema kojoj može da ga produži do kraja naredne sezone 2027/28. Trenutno će naredne sezone zaraditi 55.225.000