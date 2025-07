Da li je moguće? Holivudska zvezda zaspala na Novakovom meču, kamera snimila urnebesan momenat VIDEO

U momentima kada se lomio prvi set četvrtfinala Vimbldona između Novaka Đokovića i Flavija Kobolija, poznati glumac Hju Grant je - zaspao?! Da tenis može da bude naporan sport, može.

Ali da tenis može da bude dosadan, malo je verovatno. Ipak, čini se da je umor učinio svoje kada je u pitanju slučaj Granta, koji se našao na tribinama tokom četvrtfinalnog meča. Igrao se taj-brejk, Koboli je vodio 3:2, a drama u tom trenutku sigurno je dostigla vrhunac. To nije pomoglo da Grant ostane budan, a kamera je uhvatila momenat kada je, čini se, zaspao. Did Hugh Grant just fall asleep in the Royal Box 😂 pic.twitter.com/m98TFS63Eh — Bastien Fachan