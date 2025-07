VIDEO „Ćutite, ćutite…“: Novak utišavao svoje navijače, evo šta mu je zasmetalo

Bilo je burno u četvrtom setu četvrtfinala Vimbldona između Novaka Đokovića i Flavija Kobolija.

Novak je vodio sa 2:1 u setovima, a u četvrtom je rezultat na semaforu bio 3:3, kada se desila zanimljiva situacija. Srbin je stigao do 15:30 na servisu Kobolija, ali je Italijan uspeo da veže tri poena i stigne do 4:3. Upravo su pre četvrtog poena u sedmom gemu Novakovi navijači krenuli da skandiraju njegovo ime. Napravili su sjajnu atmosferu, ali kao da je to dodatno motivisalo Kobolija, te je upravo zbog toga Novak reagovao na kraju gema. „Ćutite, ćutite…“,