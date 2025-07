UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Prirediću malo iznenađenje Rusiji; Moskva: Novo američko oružje Kijevu ne doprinosi miru

VAŠINGTON/MOSKVA/KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.232. dan. Američki predsednik Donald Tramp neće direktno da govori o daljim koracima prema Rusiji, ali želi da joj priredi "malo iznenađenje". Kremlj je upozorio da Trampova odluka da nastavi isporuku oružja Ukrajini neće doprineti pokušajima "mirnog rešenja" sukoba, već produžavanju vojnih operacija.

Ruski lider Vladimir Putin je na udaru kritika šefa Bele kuće Donalda Trampa, koji ističe da je veoma nezadovoljan i da razmatra uvođenje novih sankcija Moskvi. Optužio je Putina da "ubija mnogo ljudi", uglavnom svojih i ukrajinskih vojnika i da se broj poginulih sada povećao na 7.000 nedeljno. "Putin nas zasipa gomilom gluposti, ako želite da znate istinu. On je sve vreme veoma fin, ali se ispostavi da je to besmisleno. Stalno nam lepo priča, ali sve to ne znači