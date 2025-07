Sa kišom još nije gotovo: U Beogradu temperatura skače za 10 stepeni, RHMZ objavio tačan datum do kada se očekuju nepogode

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme uz povremene sunčane intervale, ali i kratkotrajne padavine u vidu kiše ili pljuskova. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), padavine će biti slabe i lokalnog karaktera, a već za pet dana temperatura u Beogradu raste za 10 stepeni!

U većem delu zemlje duvaće umeren do povremeno jak severozapadni vetar, što će dodatno pojačati osećaj svežine, uprkos primetno višim temperaturama u odnosu na prethodni dan, navode iz RHMZ. - Najviša dnevna temperatura biće u rasponu od 21 do 25 stepeni Celzijusa - dodaju. Vreme u Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno uz pojavu sunčanih intervala, ali i s kratkotrajnom kišom u pojedinim delovima grada. - Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, dok će