Neuništivi Novak Đoković oborio nove rekorde na Vimbldonu

Novak Đoković pobedio je Flavija Kobolija (3:1) i plasirao se u polufinale na Vimbldonu, gde se u petak sastaje sa Janikom Sinerom.

Ovim trijumfom Đoković je oborio rekord turnira u Londonu sa 14. plasmana među četiri najbolja, a ujedno je sa 52 polufinala postao rekorder i na grend slem turnirima. Srpski teniser je večeras pretekao Rodžera Federera, a na listi deset najuspešnijih nalaze se i legende poput Džimija Konorsa (11) i Borisa Bekera (9). ✨ 52 Grand Slam semi-finals ✨ 14 #Wimbledon semi-finals Both are all-time records in men’s singles ‍ pic.twitter.com/AGt7rmPNCs — Wimbledon