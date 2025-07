Radnik pao sa skele na gradilištu u Beogradu: Teško povređen, na licu mesta vatrogasci

U Ulici Vojvode Stepe na jednom gradilištu teško je povređen radnik, prenosi "Telegraf.rs".

On je, nezvanično, pao sa skele. Prema prvim informacijama, on je pao na mesto gde ne mogu da priđu lekari, pa su pozvani vatrogasci. Tragedija i na Novom Beogradu Teška nesreća dogodila se, u ponedeljak, na gradilištu, stambeno-poslovnog kompleksa „Sol“ na Novom Beogradu oko 10.45 časova, kada je radnik star 33 godine stradao nakon što je pao kroz otvor namenjen za lift sa visine od čak 25 metara. Kako Telegraf.rs saznaje, to je već drugi put u pet meseci da se na