Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremenom kišom, do 25 stepeni

NOVI SAD - Promenljivo oblačno vreme uz pojavu sunčanih intervala, ali i sa povremenom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom uz malu količinu padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U višim planinskim predelima ujutro i pre podne očekuje se smanjena vidljivost zbog magle. Tokom dana duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, a najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će najviša biti od 21 do 25 stepeni. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno uz pojavu sunčanih intervala, ali i s kratkotrajnom kišom u pojedinim delovima grada. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, dok će najniža temperatura biti oko 15 stepeni, a