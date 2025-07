Šta je Bob Geldof poručio Miloševiću

Mrzim nacionalizam. Ja sam Irac i znam šta nacionalizam radi ljudima. Nacionalizam ubija ljude

Bob Geldof će u ovom razgovoru reći da muzika ne može da menja svet, i ja ga nisam prekinuo, iako sam duboko uveren da ona to može, makar u jednom trenutku, makar u njegovom slučaju. Jer Bob Geldof je bio inicijator, na početku onog Band Aida, koji je snimio pesmu „Do They Know It’s Christmas?” a ispred mikrofona su bile tada najveće svetske muzičke zvezde, a nekoliko meseci kasnije organizovao je Live Aid na stadionima Vembli u Londonu i JFK u Filadelfiji, uz TV