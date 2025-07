Deo poljoprivrednih udruženja zbog suše traži pomoć države od 300 evra po hektaru, u suprotnom najavljuju proteste

Poljoprivrednici iz deset udruženja Vojvodine i centralne Srbije su odlučili da , zbog štete od mraza i suše traže od države jednokratnu pomoć od 300 evra po hektaru za prolećne useve i voćarske zasade koji su prijavljeni u sistem e-agrara, a ako im se ne dodeli najavljuju proteste u avgustu.

Za Betu je potpredsednik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Dejan Ivanišević rekao da je to jedan od zaključaka sastanka, koji je sinoć trajao skoro do ponoći u Stajićevu, u Banatu. Ivanišević je rekao da od države očekuju da do 1. avgusta donese Uredbu o isplati te pomoći i raspiše javni poziv za prijavljivanje površina pod prolećnim kulturama, kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i drugim usevima, kao i svim vrstama voća. Oni traže i da se do