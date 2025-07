Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: do sat vremena čekanja na ulazima i izlazima

Naslovi.ai pre 52 minuta

AMSS izveštava o zadržavanjima do 60 minuta na ključnim graničnim prelazima i poziva na oprez zbog pojačanog saobraćaja i bezbednosti.

Prema podacima Uprave granične policije i Auto-moto saveza Srbije, zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima variraju od 15 do 60 minuta. Na ulazu u Srbiju na Horgošu se čeka do 60 minuta, na izlazu sa Gradine do 50 minuta, dok je zadržavanje na Batrovcima oko 30 minuta. Na Preševu i Šidu čekanja su između 15 i 40 minuta. Kamioni na prelazu Sremska Rača čekaju oko tri sata. Blic Euronews N1 Info

Na naplatnim rampama nema zadržavanja, ali AMSS upozorava na moguće duže čekanje zbog većeg broja vozila i radova na putevima. Apeluje se na vozače da budu oprezni i prate izmene u saobraćaju. Serbian News Media Glas Zaječara

AMSS ističe da su najfrekventnije gužve na auto-putevima, naročito na pravcima iz zapadnih ka istočnim delovima Evrope, sa pojačanim saobraćajem na prelazima Batrovci i Šid, gde je zadržavanje oko 30 minuta. Produženo je radno vreme pojedinih graničnih prelaza u saradnji sa Mađarskom. Postoji tendencija pogoršanja zadržavanja na Šidu, a AMSS savetuje korišćenje alternativnih prelaza. Dnevnik RTV Dnevnik

JP "Putevi Srbije" upozorava na povećan intenzitet saobraćaja na svim državnim putevima i apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i izbegavaju umor, koji je jedan od glavnih faktora saobraćajnih nezgoda. RTV