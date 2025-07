"Bila je s nekim momkom, mi ga ne znamo": Dragana nestala pre 5 dana na Zvezdari, porodica za "Blic" otkrila detalje: "Možda su se posvađali..." (foto)

Dragana Nović (29) nestala je u ponedeljak, 7. jula, a kako je za "Blic" ispričao njen stric, čuli su se samo dan ranije i ništa nije ukazivalo da će Dragana za manje od 24 sata nestati.

Dragana je poslednji put viđena u beogradskom naselju Zvezdara, a na sebi je imala belu kratku majicu, teget šorc i bež-žućkaste patike. Nestala devojka ima crnu kosu i visoka je oko 165 centimetara. - Ona je radila u Austriji, ali je mesecima u Beogradu sa nekim dečkom. Mi ne znamo ko je on. Nismo ni znali da je bila u Beogradu, to smo saznali od policije - rekao je stric za "Blic". Prema njegovim rečima, porodica je stupila u kontakt sa pomenutim momkom, ali on