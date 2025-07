Stanje na graničnim prelazima Srbije i Severne Makedonije tokom letnje turističke sezone

Naslovi.ai pre 6 minuta

Pad sistema u Severnoj Makedoniji izazvao gužve, dok u Srbiji zadržavanja na prelazima variraju tokom dana sa dužim čekanjima na pojedinim mestima.

U Severnoj Makedoniji je došlo do pada sistema MUP, što je prouzrokovalo privremenu obustavu ulaska vozila i velike gužve na granici, sa prosečnim čekanjem oko 40 minuta na prelazu Preševo-Tabanovci. Sistem je od jutros normalizovan, ali problemi sa zadržavanjima i dalje postoje.

U Srbiji saobraćaj protiče uglavnom nesmetano zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, bez zadržavanja na naplatnim stanicama. Na graničnim prelazima Horgoš, Batrovci i Preševo beleže se čekanja od 20 do 90 minuta za putnička vozila, dok teretna vozila na izlazu na Batrovcima čekaju i do 120 minuta. Zadržavanja su promenljiva i uglavnom duža u ranim jutarnjim satima, dok na Batrovcima trenutno nema gužvi ni na ulazu ni na izlazu. Otvoreno je osam ulaznih terminala za automobile i autobuse. Najnoviji podaci pokazuju da na Preševu putnička vozila čekaju do 70 minuta na izlazu i 60 minuta na ulazu, dok se na Gradini i Horgošu zadržavanja kreću oko 60 minuta.