Siner pobedio Alkarasa i prvi put postao šampion Vimbldona (foto, video)

Karlos je danas prvi put doživeo poraz u finalu grend slema, posle pet osvojenih titula na najvećim turnirima

Italijanski teniser Janik Siner postao je prvi put šampion Vimbldona, pošto je danas u finalu pobedio branioca titule Španca Karlosa Alkarasa sa 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Meč je trajao tri sata i četiri minuta. Siner je prvi teniser sveta, dok je Alkaras drugi na ATP listi. Bio je ovo 13. međusobni duel dva tenisera i peta pobeda za Janika. S1NNER World No.1 Jannik Sinner defeats Carlos Alcaraz to claim his first Wimbledon title ???????? pic.twitter.com/s9wjDI1gZS