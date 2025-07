Siner osvojio 3 miliona i odmah ostao bez polovine: Evo koliko će mu Englezi dozvoliti da odnese sa Vimbldona

Koliko je novca Janik Siner zaista zaradio osvajanjem Vimbldona

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je prvi put Vimbldon pobedom protiv Karlosa Alkaraza, a uz to i ogromnu finansijsku nagardu - čak tri miliona funti. U odnosu na prošlu godinu to je 11,1 odsto veća nagrada, koju neće u celosti odneti kući. S obzirom na to da Siner nije rezident u Velikoj Britaniji, jer živi u Monaku, moraće da plati tamošnji porez za nerezidente, a on na sportske prihode iznosi 45 odsto. Dakle, Siner će moći da ponese kući oko 1.650.000