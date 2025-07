On je novi dobitnik Zlatne lopte? Jedna slika pre velikog finala sve govori

Fudbalsko Svetsko klupsko prvensto ušlo je u samu završnicu, ostalo je još samo finale između Pari Sen Žermena i Čelsija, posle kog će se spustiti zavesa na premijerno takmičenje.

Pari Sen Žermen nastoji da potvrdi evropsku i svetsku dominaciju, pošto bi osvajanjem trofeja uspeo da dođe do još jednog trofeja, pored Lige šampiona, i tako na najbolji način zaokruži sezonu. Mnogo je zagovornika ko bi trebalo ove sezone da osvoji zlatnu loptu, a sve ukazuje na to da će Usman Dembele biti prvi favorit, to je rekao i legendarni fudbaler Gari Lineker. - Ukoliko PSŽ osvoji prvenstvo, Dembele bi trebalo da osvoji Zlatnu loptu. Takođe, pojavio se