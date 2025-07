(Mape) stižu pljuskovi sa grmljavinom! Evo kada počinje nevreme: Srbija na udaru hladnog fronta, temperature drastično padaju…

Do kraja dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 32 do 36 stepeni Celzijusa, a onda sledi kraće osveženje sa kišom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Toplo vreme prekinuće padavine utoliko sutra, u utorak, 15. jula, kada se očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom. "U utorak duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 30 do 34 stepeni Celzijusa", saopštio je RHMZ. Kako je najavio meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu, do srede uveče na teritoriji Srbije zadržaće se toplo vreme, ali