Tramp: Ukrajina ne bi trebalo da cilja Moskvu

Beta pre 34 minuta

Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da Ukrajina ne bi trebalo da cilja Moskvu posle izveštaja u britanskom listu Fajnenšel tajms (The Financial Times) da je američki predsednik ohrabrio svog ukrajinskog kolegu, Volodimira Zelenskog, da to učini.

"Ne, ne bi trebalo", odgovorio je Donald Tramp na pitanje novinarima o tome da li Zelenski treba da cilja Moskvu, dodajući da Vašington neće snabdevati Kijev raketama dugog dometa.

Bela kuća je ranije danas demantovala izveštaj Fajnenšel tajmsa, precizirajući da je američki predsednik samo "postavio pitanje" ukrajinskom predsedniku, prenela je agencija Frans pres.

Tramp privatno je ohrabrivao Ukrajinu da intenzivira napade po dubini ruske teritorije, pa je čak pitao predsednika te zemlje Volodimira Zelenskog da li bi mogao da gađa Moskvu ako bi Vašington vlastima u Kijevu isporučio oružje dugog dometa, rekli su ljudi bliski ovim razgovorima, a preneo danas Fajnenšel tajms.

Do razgovora je došlo 4. jula, tokom telefonskog sastanka američkih i ukrajinskih licera, i on predstavlja oštar zaokret u odnosu na raniji Trampov stav o ratu Rusije protiv Ukrajine i njegovu kampanju da se američko učešće u stranim ratovima okonča, ocenjuje FT.

Razgovoru je prethodio Trampov poziv Putinu jedan dan ranije, a za njega je Tramp ocenio da je bio "loš".

Dve osobe bliske razgovorima Trampa i Zelenskog su rekla da je američki predsednik pitao svog ukrajinskog kolegu po funkciji da li bi mogao da udari po vojnim metama duboko unutar Rusije ako bu mu bilo isporučeno oružje sa takvim dometom.

"Volodimire, da l' bi mogao da gađaš Moskvu? Da l' bi mogao i Sankt Peterburg?", pitao je Tramp, kako tvrde izvori FT-a.

Prema njihovim rečima, Zelenski je odgovorio: "Apsolutno! Možemo, ako nam date takvo oružje."

Tramp je dao signal da podržava takvu ideju, a strategiju je opisao kao sračunatu na to da "oni (Rusi) osete bol" i da Kremlj bude primoran da sedne za pregovarački sto, rekla su pomenuta dva izvora.

Jedan zapadni zvaničnik, informisan o razgovoru, rekao je da je taj razgovor odražavao sve izraženiju želju zapadnih parnera Ukrajine da opskrbe tu zemlju dugometnim oružjem "podobnim da donese rat onima u Moskvi", što je sentiment koji privatno imaju i američki zvaničnici poslednjih sedmica.

(Beta, 15.07.2025)