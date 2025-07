Novi sistem parkiranja u Beogradu počeo da važi 14. jula: Naplaćivaće se i nedeljom

Od danas, 14. jula u opštini Stari grad redefinisan je sistem parking-zona, tako će područje te centralne beogradske opštine biti podeljeno na ljubičastu, crvenu i belu zonu za parkiranje, koje će se naplaćivati svakog radnog dana i vikendom, i to subotom od 7 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 14 časova.

Ljubičasta zona je proširena i obuhvata deo nekadašnje crvene zone na Starom gradu, a maksimalno vreme parkiranja je 30 minuta, bez mogućnosti produženja. Deo dosadašnje žute zone postaje crvena zona, sa vremenskim ograničenjem parkiranja od 60 minuta, uz mogućnost produženja za još 30 minuta. Na donjem Dorćolu biće formirana nova – bela zona, koja obuhvata područje nekadašnje zelene zone. Vremensko ograničenje parkiranja u beloj zoni je 120 minuta, uz mogućnost