"Velika mi je čast što se vraćam u FSS": Zoran Bata Mirković otkrio šta je bilo presudno da "prelomi"

Fudbalski savez Srbije je i zvanično imenovao Zorana Batu Mirkovića za novog selektora mlade reprezentacije Srbije. Kako se navodi, počev od 1. avgusta 2025, do završetka Evropskog prvenstva 2027, generaciju srpskih fudbalera do 21 godine vodiće nekadašnji trener Partizana. On je na klupi "orlića" nasledio Aleksandra Kolarova koji će biti jedan od pomoćnih trenera u stručnom štabu Intera. "Zoran Mirković je kao igrač bio simbol profesionalizma, hrabrosti i