Zadržavanja vozila na graničnim prelazima Srbije: Najduža čekanja za teretna vozila na Šidu i Sremskoj Rači

Putnička vozila na Preševu čekaju do 90 minuta, dok teretna vozila na Šidu i Sremskoj Rači čekaju i do pet sati zbog pojačanog saobraćaja i gužvi.

Na graničnim prelazima Srbije zadržavanja putničkih vozila na izlazu su najduža na Preševu, gde se čeka do 90 minuta, a autobusi do 30 minuta. Teretna vozila najduže čekaju na Šidu do pet sati i na Sremskoj Rači do pet sati, dok su zadržavanja na Batrovcima 240 minuta, a na Kelebiji i Sremskoj Rači po 180 minuta.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) i Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštili su da je saobraćaj povremeno zagušen, posebno na pravcima iz Istočne ka Zapadnoj Evropi, dok na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na ostalim graničnim prelazima nema značajnijih zadržavanja za putnička i teretna vozila, što potvrđuju podaci Uprave granične policije i JP "Putevi Srbije".