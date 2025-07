Od danas naplata putarine i na deonici auto-puta Pakovraće – Požega

BEOGRAD - Na novoj deonici auto-puta Pakovraće - Požega od jutros je počela naplata putarine, potvrđeno je Tanjugu u Putevima Srbije.

Putarina od Pakovraće do Požege za automobile iznosi 140 dinara. Cena na relaciji Beograd - Požega za jedno vozilo je 780 dinara, Nova deonica auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, otvorena je za saobraćaj 6. jula. Do nedelje 13. jula 94.178 vozila prošlo je novootvorenim auto-putem do Požege, saopšteno je ranije iz Puteva Srbije.