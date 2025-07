Počela naplata putarine na deonici auto-puta Pakovraće – Požega

Na novoj deonici auto-puta E-763 “Miloš Veliki”, na relaciji Pakovraće – Požega, od jutros, 15. jula, počela je naplata putarine.

Ovu informaciju potvrdili su iz Javnog preduzeća “Putevi Srbije”. Cena putarine za automobile na deonici od Pakovraća do Požege iznosi 140 dinara. Za putovanje od Beograda do Požege, ukupna cena putarine za jedno vozilo je 780 dinara. Deonica auto-puta duga 19,56 kilometara svečano je otvorena za saobraćaj 6. jula. Prema ranijim podacima “Puteva Srbije”, u periodu do nedelje, 13. jula, novootvorenim putem do Požege prošlo je ukupno 94.178 vozila.