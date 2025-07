Janik Siner i Iga Švjontek: Od suspenzija zbog dopinga do šampiona Vimbldona

BBC News pre 12 minuta | Den Roan - BBC Sport

Getty Images Siner je sada četvorostruki osvajač grend slem titule

Janik Siner kaže da su njegova i titula Ige Švjontek u muškom i ženskom singlu na Vimbldonu sada postale „veoma posebne", posle slučajeva sa dopingom u koje su oboje bili umešani proteklih godinu dana.

Prvi put u istoriji Vimbldona, pobednici u muškoj i ženskoj kategoriji prethodno su bili suspendovani zbog zabranjenih supstanci, zbog čega njihov uspeh prati kontroverza.

Pošto su nadležni uvažili insistiranje oba tenisera da je slučajeve izazvala kontaminacija lekovima, mnogi su očigledno bili spremni da zažmure nad kratkim suspenzijama.

Ali drugi su zabrinuti da to može naškoditi reputaciji tenisa.

„Mislim da ovo nije dobar signal za sport", rekao je Australijanac Nik Kirgios u najavi oba finala na Vimbldonu.

Nekoliko minuta pre Sinerove pobede u nedelju, 13. jula, finalista iz 2022. objavio je misterioznu zvezdicu na društvenim mrežama.

Naširoko je shvaćena kao odražavanje pomešanih osećanja koja neki imaju povodom toga što je svetski broj jedan u muškom tenisu pobedio samo dva meseca posle okončanja suspenzije zbog dopinga.

BBC sport je pitao Sinera šta misli o onima koji osećaju nelagodu zbog njegove i pobede Švjontek.

„Iga i ja smo zapravo razgovarali o ovome juče i na neki način smo slavili još više, zato što je to bio težak period za nju, baš kao i za mene.

„Samo ja, moj tim i ljudi koji su mi bliski znaju kroz šta smo prošli", odgovorio je Siner.

Dodao je da će uvek biti onih „koji veruju u vas i onih koji ne veruju, ali tako je u svemu".

„Pobeda je na neki način veoma posebna, zato što je bilo veoma, veoma stresno u poslednjih četiri ili pet meseci", naveo je Siner.

Govoreći posle pobede 12. jula, Švjontek je takođe ukazala na podozrenje kojem je bila izložena.

„Poslednjih meseci, kako su me neki mediji opisivali, kako su se postavljali prema meni i mom timu, stvarno nije bilo prijatno.

„Nadam se samo da će me ostaviti na miru i dozvoliti mi da radim svoj posao", rekla je ona.

Kakvi su detalji njihovih slučajeva?

Kako je sve razrešeno da mogu tako brzu da se vrate u igru?

Šta o svemu misle drugi teniseri i zvaničnici?

Da li to umanjuje njihova dostignuća?

I šta to znači za Vimbldon, ali i za sport uopšteno?

Šta se desilo sa Švjontek?

Šestostruka osvajačica grend slem titula bila je pozitivna na testu za lek za srce trimetazidin (TMZ) u uzorku uzetom van takmičenja u avgustu 2024. godine i odslužila je jednomesečnu suspenziju, koja je istekla početkom decembra.

Obično se koristi za lečenje problema poput angine, TMZ pojačava protok krvi u srce i stimuliše metabolizam glukoze, što može da poboljša izdržljivost, zbog čega je i zabranjena supstanca u elitnom sportu.

Ruskoj klizačici Kamili Valijevoj je 2024. izrečena četvorogodišnja zabrana, pošto je bila pozitivna na testu za TMZ u uzorku uzetom pre takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama 2022.

Smatra se da je nivo krivice Švjontek na najnižem nivou, jer je Međunarodna agencija za integritet u tenisu (ITIA) prihvatila da je slučaj izazvan kontaminacijom regulisanim lekom koji se dobija bez recepta.

Lek se proizvodi i prodaje u Poljskoj, a teniserka kaže da ga je uzela zbog džet lega i problema sa spavanjem.

Getty Images Prethodni najbolji rezultat Švjontek na Vimbldonu bila je četvrtina finala 2023. godine

Šta se desilo sa Sinerom?

Siner je u martu 2024. dvaput bio pozitivan na niske nivoe zabranjenog anaboličkog steroida klostebola, koji može da se koristi za sticanje mišićne mase.

Dobio je dve privremene suspenzije, na koje se uspešno žalio i one su ukinute u roku od jednog, odnosno tri dana.

Kao i slučaju Švjontek, nadležni su prihvatili da je pozitivan rezultat izazvala upotreba leka koji može da se kupi bez recepta i nezavisni tribunal ga je oslobodio odgovornosti od bilo kakvog prekršaja i odlučio je da ga ne suspenduje.

Tribunal je prihvatio da ga je njegov fizioterapeut nenamerno kontaminirao kada je lečio posekotinu na Sinerovoj ruci sprejom koji može da se nabavi bez recepta, a za koji se kasnije ispostavilo da sadrži zabranjenu supstancu.

Značajno je, međutim, da se Svetska antidoping agencija (Vada) žalila na odluku panela da Siner „ne snosi krivicu niti je iskazao nemar" i saopštila da traži suspenziju u trajanju od jedne do dve godine.

Za april je bilo zakazano ročište na Sudu za arbitražu u sportu (Kas), ali u februaru, nedugo pošto je odbranio titulu na Australijan openu, saopšteno je da su Siner i Vada postigli kontroverznu pogodbu.

Italijan je odslužio samo tromesečnu suspenziju.

To je značilo da neće propustiti nijedan grend slem turnir i da će se vratiti u pravo vreme za Rolan Garos.

To je izazvalo optužbe za favorizovanje, dok su neki teniseri otvoreno doveli u pitanje njihovu veru u čist sport.

Bilo je i pitanja kako su Sinerov bivši fizioterapeut i trener - obojica proglašeni krivim za to što se klostebol našao u njegovom sistemu - mogli da naprave takvu grešku i zašto se oni nisu suočili ni sa kakvim kaznama nadležnih.

Zašto suspenzije nisu bile duže?

Vada je smatrala da je nezavisni tribunal trebalo da kazni Sinera za direktnu krivicu - da je na kraju bio odgovoran zato što nije prošao na dva testa za doping.

Međutim, ona je takođe prihvatila da Siner „nije imao nameru da vara", da lek „nije doveo do pojačavanja performanse" i da se to desilo „bez njegovog znanja kao posledica nemara članova njegovog tima".

Na osnovu ovoga, Vada je bila spremna da postigne dogovor sa Sinerom umesto da se obrati Kasu, gde bi ishod bio zabrana na najmanje godinu dana ili bi teniser bio oslobođen svake odgovornosti.

„Ovaj slučaj je bio milionima kilometara daleko od dopinga", rekao je Ros Venzel, Vadin glavni savetnik, za BBC Sport.

Slična razrešenja slučajeva dopuštaju se od 2021. godine, a Venzel je naveo da je Vada od tada postigla 67 takvih pogodbi.

Kodeks će se promeniti 2027. godine, što znači da u slučajevima kada su igrači pali na testu, ali je odlučeno da za to nisu krivi - kao Siner - mogu biti kažnjeni od samo opomene do dvogodišnje suspenzije.

U slučaju Švjontek, Vada nije uložila žalbu na jednomesečnu suspenziju, tvrdeći da su njeni naučni stručnjaci „potvrdili da je konkretan scenario kontaminacije melatoninom uverljiv i da ne postoje naučne osnove da bude osporen kod Kasa."

Karen Murhaus, izvršna direktorka Međunarodne agencije za integritet u tenisu, navela je da ovo nisu primeri namernog dopinga, govoreći o oba slučaja u decembru 2024.

„Imamo posla sa nenamernim kršenjem pravila, smatram da ovo nije razlog za zabrinutost ljubitelja tenisa.

„Jasno je da smo otvoreni, transparentni i to pokazuje širinu i dubinu našeg antidoping programa", izjavila je Murhaus.

Šta kažu drugi teniseri?

Posle kazne izrečene Švjontek, Simona Halep je bila jedna od nekoliko tenisera koji su doveli u pitanje kako se različito tretiraju slučajevi dopinga.

Rumunka je 2023. suspendovana na četiri godine zbog dva prekršaja antidoping propisa, što je smanjeno na devet meseci posle uložene žalbe.

„Mislim da ljudi pokušavaju da pometu to pod tepih", naveo je Kirgios, osvrnuvši se na oba slučaja u decembru.

Dodao je da smatra da se to rešava na stravično loš način u tenisu.

„Grozno je za naš sport što je dvoje svetskih šampiona uhvaćeno u dopingu.

„To je stravično loš imidž", rekao je Kirgios.

Posle Sinerove suspenzije, španska legenda Rafael Nadal rekao je da je „100 odsto siguran da je Italijan nevin", ali je bivši britanski broj jedan Tim Henman tvrdio da je zabrana „suviše zgodna" i ostavila navijačima tenisa „gorak ukus u ustima".

„Kad imate posla sa dopingom u sportu to i te kako mora biti crno-belo, to je binarno, ili je pozitivno ili je negativno, ili ste suspendovani ili niste suspendovani.

„Kad počnete da čitate reči kao što su pogodba ili sporazum, to zvuči kao da je bilo nekakvih pregovora i mislim da to neće proći dobro među igračima i obožavateljima sporta", rekao je on za Skaj sports.

Serena Vilijams je izjavila da bi ona bila suspendovana na 20 godina i da bi joj oduzeli neke grend slem titule da je počinila isti antidoping prekršaj kao broj jedan u muškom tenisu Siner.

Tara Mur, britanska teniserka, uslovno je suspendovana na dve godine dok je u toku bila njena žalba na optužbu za doping.

Ona je oslobođena optužbe posle 19 meseci, a takođe je ukazala na to da se prema vrhunskim igračima „ophodi drugačije", a da je očuvanje njihovog imidža prioritet.

Vada i ITIA su kategorički odbacile optužbe za poseban tretman i dvostruke aršine.

ITIA je takođe istakla da je 2024. povećala broj antidoping testiranja za 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kao i da je prioritet obrazovanje igrača o antidoping propisima.

Ali mnogi veruju da su šampioni imali koristi od toga što su mogli da plate najbolje advokate i da deluju brzo.

Novak Đoković, osvajač 24 grend slem titule, izjavio je da „većina igrača ne misli da je to fer".

„Deluje kao da maltene možete da utičete na ishod ako ste vrhunski igrač, ako imate pristup najboljim advokatima", naveo je Đoković.

Iz Udruženja profesionalnih igrača tenisa (PTPA) - organizacije čiji je suosnivač Đoković i koja nastoji da osnaži igrače - navode da postoji nedostatak „transparentnosti", „procesa" i „doslednosti" u sistemu.

Stan Vavrinka, trostruki osvajač grend slem titula, napisao je na društvenim mrežama da „više ne veruje u čist sport".

Kakve su bile reakcije na pobedu Švjontek i Sinera?

Greg Rusedski, bivši britanski broj jedan, delovao je kao da govori u ime mnogih kad je rekao za BBC Sport: „Mislim da morate da im ukažete izvesno poverenje, pogledajte samo kvalitet tenisa koji su igrali protekle godine, mislim da će sve ovo vremenom biti zaboravljeno."

Svakako je delovalo kao da nema mnogo zabrinutosti među prisutnima na Vimbldonu - ili milionima koji su gledali ili slušali kod kuće - zbog istorijata oba šampiona, uz naglasak na kvalitet njihove igre i nemilosrdnosti performansi.

To možda i ne predstavlja veliko iznenađenje, imajući u vidu da su kontroverze u vezi sa dopingom daleko od neobičnih u tenisu.

Drugi osvajači Vimbldona, poput Halep, Marije Šarapove, Martine Hingis i Andree Agasija, takođe su svi u nekom trenutku bili pozitivni na doping testu, mada tek pošto su osvojili titulu, a ne pre.

„To je pomalo sramota za sport, i samim tim, za Vimbldon, radi se o jedinstvenoj i nedobrodošloj dvostrukoj kruni", rekao je Tim Jotiški, stručnjak za javne odnose iz PHA grupe.

Dodao je da, međutim, dokazi pokazuju da su kolege profesionalci više uznemireni od publike.

„Rivalstvo između Alkaraza i Sinera je uzbudilo maštu obožavalaca sporta i, dok je Alkaraz popularniji igrač, Siner se nikad nije našao na meti gledalaca.

„To bi moglo biti zato što mnogi ne prate sport toliko pažljivo da bi znali za detalje, ali glavni razlog je verovatno zato što tenis i dalje izgleda kao čist sport, gde droge za unapređenje performansi imaju minimalni uticaj, što nije slučaj kod atletike i biciklizma", naveo je Jotiški.

Istakao je da je vimbldonski trijumf Ige Švjontek usledio posle njenog pada forme, koji je mogao da pomogne da se skrene pažnja sa suspenzije.

„Ali tenis ne sme da bude samozadovoljan ili da ignoriše zabrinutost vodećih profesionalaca.

„Propisi za prekršaje u vezi sa dopingom moraju biti transparentni i da se primenjuju dosledno, nevezano za atraktivnost igrača na blagajnama", izjavio je Jotiški.

Sveengleski teniski klub na travi je dobio upit za komentar.

Pogledajte video: Probao sam čuvene vimbldonske jagode sa šlagom i pims - jedno više nikad neću uzeti

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.16.2025)